La presunta crisi, i problemi di salute e ora anche le voci sul divorzio. Fedez fa chiarezza con un breve messaggio social.

Ha scelto una breve storia su Instagram Fedez per fare il punto sulla situazione che lo riguarda. La presunta crisi con Chiara Ferragni, i problemi di salute palesati nelle ultime uscite social e in queste ore pure le voci sul divorzio. Il rapper ha spiegato, in modo sintetico, la verità su quanto sta accadendo.

Fedez, le parole sui social

Fedez

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social”, ha esordito Fedez nella storia Instagram pubblicata nelle primissime ore di questo pomeriggio di venerdì 3 marzo. “In queste decisioni non c’entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto”, ha precisato il rapper facendo riferimento alla sua relazione con Chiara Ferragni che, a questo punto, non sembra in pericolo.

Il finale del messaggio è un semplice “A presto”, condito da una emotico di un cuore per i suoi fan.

Insomma, per il momento, quindi, veleggia ancora un certo mistero su quanto si stia vivendo a casa Ferragnez. Le uniche rassicurazioni sembrano essere quelle a proposito del matrimonio tra i due che potrebbe, dunque, non essere in crisi.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è relativa a quali siano i problemi del cantante. Molto probabile che questa pausa dai social sia dovuta alla necessità di un momento di serenità per ritrovare se stesso e la calma. Anche per tornare ad essere al 100% dopo le ultime uscite social nelle quali era sembrato piuttosto provato oltre che agitato e affetto da balbuzie.

La speranza dei fan è di rivederlo presto sorridente, non da solo, ma con tutta la famiglia.

Di seguito, invece, quello che era stato uno degli ultimi post Instagram del rapper in compagnia della moglie nel periodo di Sanremo:

