Tornata a Uomini e Donne, Aurora Tropea, dama del trono over, ha raccontato i drammi vissuti nell’ultimo periodo. Tra lutti e salute.

Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne ed è pronta a rimetters in gioco nel trono over, specie dopo i drammi vissuti negli ultimi anni. La donna, parlando al Magazine della trasmissione, ha ammesso di aver dovuto fare i conti con un terribile lutto ma anche dei grossi problemi di salute, oggi, per fortuna, risolti.

Uomini e Donne, il racconto della dama

Maria De Filippi

“Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso”, ha esordito la dama di Uomini e Donne Aurora Tropea.

E proprio sull’ultimo punto, la donna ha proseguito: “Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno”.

La scoperta, poi, si è rivelata salvavita: “Con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”.

Adesso la Tropea è pronta a tornare alla grande nel programma di Maria De Filippi alla ricerca di un uomo che la faccia sentire bene. La dama ha anche precisato che non riuscirebbe ad avere una relazione con un ragazzo più giovane di lei di una decina di anni, ma con un uomo più grande sì.

Lei stessa ha deciso di essere diversa e cambiare: “Una donna sempre sorridente, semplice che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG