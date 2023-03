La conduttrice di Domenica In Mara Venier racconta il suo grande dolore per la scomparsa del collega e amico Maurizio Costanzo.

Sono passati alcuni giorni ma il dolore per la morte di Maurizio Costanzo è ancora forte e intenso. Non solo per la sua famiglia, ma anche per chi lo conosceva da anni come Mara Venier. Proprio la conduttrice di Domenica In ha raccontato a Gente le sue emozioni in questo momento davvero complicato per la tv e lo spettacolo.

Mara Venier e le parole su Maurizio Costanzo

Mara Venier

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha raccontato il suo affetto per il compianto Maurizio Costanzo spiegando quanto sia difficile affrontare la sua scomparsa: “Che dolore, che squarcio al cuore. Tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”, ha spiega “La Zia” mostrandosi vicina anche alla De Filippi, ora vedova.

Sull’ultima conversazione avuta con Costanzo: “L’ho sentito tre settimane fa, aveva la voce di sempre”.

E ancora: “Dopo la sua scomparsa molte persone a lui vicine mi hanno detto: ‘Non sai quanto bene ti voleva’. Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto”.

Infine un ricordo personale del giornalista di cui aveva parlato anche a Domenica In nella puntata immeditamente successiva alla sua scomparsa: “Attorno ai 20 anni presi un’epatite virale che mi isolò in casa da sola per quaranta giorni. Non avevamo i soldi per comprare la televisione, ma c’era una radio. Ascoltavo ‘Buon pomeriggio’, il programma che conduceva Costanzo. La prima volta che l’ho incontrato l’ho ringraziato per la compagnia che mi aveva fatto”.

Di seguito anche quello che era stato il saluto della presentatrice in un post Instagram:

