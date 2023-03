Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, che finisce sempre tardi, i concorrenti si sono scatenati: ecco cosa è successo.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono successe molte cose. Antonella ed Edoardo hanno ripercorso la loro storia senza arrivare ad un punto, Sonia Bruganelli ha attaccato Edoardo Tavassi. Oltre a questo è stata eliminata Sarah Altobello e alcuni ex hanno lasciato la casa. A trasmissione finita, in casa è successo il caos.

GF Vip, delirio durante la notte

La trasmissione del Grande Fratello Vip termina sempre molto tardi e, una volta conclusa la puntata, i partecipanti discutono degli avvenimenti accaduti durante la serata, delle nomination e delle persone eliminate.

Dopo l’ultima puntata, alcuni dei partecipanti hanno iniziato a giocare a biliardo, ma la situazione ha preso una svolta inaspettata quando Edoardo Tavassi, alle 4 di notte, ha lanciato la palla da allenamento chiamata “fit ball” addosso a Micol Incorvaia. In risposta, Micol ha lanciato la palla a sua volta, dando il via al caos. Edoardo Donnamaria ha iniziato a colpire con dei cuscini Milena Miconi e Giaele De Donà, che a loro volta hanno reagito lanciando cuscini. Un caos fatto quindi partire da Tavassi che in poco tempo ha coinvolto tutti i concorrenti che, divertiti, scaricavano la tensione derivata dalla puntata appena finita.

