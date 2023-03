Ilary Blasi ha voluto eliminare per sempre Francesco Totti dai suoi social cancellate tutte le foto insieme.

Dopo quasi un anno dalla separazione con Totti, Ilary Blasi ha deciso di cancellare tutte le foto dal suo profilo Instagram che la ritraevano insieme al calciatore. La coppia non è mai stata troppo social, ma qualche foto in corrispondenza di anniversari o compleanni erano presenti sui profili di entrambi. Ora, la showgirl ha eliminato tutto.

Ilary Blasi, cancellate tutte le foto insieme a Totti

Nonostante la separazione avvenuta ormai circa un anno fa, Ilary Blasi aveva ancora sui social le foto insieme a Francesco Totti, ma ora è tutto sparito. La showgirl ha dato un taglio netto al passato ha eliminato da Instagram tutte le foto insieme all’ex. Solo due foto sono rimaste a testimoniare di questa storia ormai finita: una con la figlia Isabel a Disneyland e una alle Maldive con Cristina e Chanel.

Una decisione davvero drastica, che mette il punto ad una storia finita che Ilary vuole lasciarsi alla spalle. Proprio in queste ore, infatti, si trova a Francoforte insieme al suo nuovo fidanzato Bastian. A testimoniare la loro storia d’amore ancora nessun post ufficiale, ma solo qualche storia.

Totti, invece, nonostante anche lui abbia trovato l’amore in Noemi Bocchi, non ha cancellato le foto dal suo profilo insieme a Ilary. I due non sono riusciti a trovare un accordo consensuale per il divorzio, e dovranno battersi in tribunale in una battaglia legale che potrebbe anche durare anni.

