Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno trovato un accordo per la separazione consensuale: sarà scontro in aula di tribunale.

Niente da fare, Ilary Blasi e Francesco Totti non sono riusciti ad arrivare ad un accordo per una separazione consensuale. A quanto pare i rispettivi avvocati non si parlano neanche più. Questo significa che la coppia si scontrerà in tribunale, e in ballo ci sono milioni di euro.

Totti e Blasi, sarà scontro in tribunale

Gli ex coniugi non sono riusciti a trovare un accordo per la separazione, come fa sapere Il Corriere della Sera. A quanto pare, i due rispettivi avvocati Antonio Conte e Alessandro Simeone, non si parlano da mesi. Quindi ora? Si andrà in tribunale! La prima udienza è prevista per il prossimo 14 marzo e, ad essere ottimisti, la battaglia potrebbe durare due anni.

Ci sono infatti da tenere in considerazione diversi fattori: la questione del patrimonio, dei figli, dei Rolex rubati. Stando alle notizie riportante, la questione più delicata è sicuramente quella del patrimonio: “Considerando che adesso Totti non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli. Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale“

Per quanto riguarda i figli, la piccola Isabel, di soli 6 anni, rimarrà quasi certamente con la mamma, mentre i due figli adolescenti, Cristina e Chanel, avranno probabilmente libertà di decidere con chi stare. Per quanto riguarda invece la questione dei Rolex, è programmata per lunedì 6 marzo la quarta udienza per ascoltare i testimoni della vicenda, che sono circa più di venti.

