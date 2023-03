Mara Venier si trova a Parigi insieme al nipotino e una foto pubblicata sui social ha ricevuto qualche commento spiacevole: lei risponde arrabbiata.

Nonna a tempo pieno, Mara Venier si sta godendo qualche giorno di totale relax a Parigi insieme al nipotino. I due si trovano a Disneyland Paris e Zia Mara (così soprannominata dai suoi fan) ha voluto condividere uno scatto insieme al bambino, ma tra i tanti commenti di gioia, ce n’è uno particolarmente spiacevole.

Critiche sui social per Mara, ma lei risponde a tono

Dopo alcuni giorni particolarmente difficili, dovuti alla scomparsa di Maurizio Costanzo dello scorso 24 febbraio, ha voluto allontanarsi dai riflettori e passare qualche giorno insieme alla famiglia. Per immortalare la vacanza insieme al nipotino Claudio, ha postato una foto sui social, scrivendo: “Finalmente con il mio Iaio a Disneyland Paris…che gioia! Ci voleva”.

Tra i tanti commenti di affetto e di supporto, un utente ha voluto scrivere un messaggio poco piacevole: “La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo… Tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita – si legge nel commento – e neanche in un anno riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50/60 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi (testuali parole di gente realmente professionista)”.

A questo commento, Mara ha subito risposto, molto seccata: “Mi scusi ma le sembra un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino… Ma perché non va a rompere i co**ioni da un’altra parte gentile signora…”

