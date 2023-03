Elisabetta Canalis è stata paparazzata in compagnia di Georgian Cimpeanu: foto che confermerebbero la crisi con Brian Perri.

Da giorni in moltissimi si stanno chiedendo se tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sia davvero finita. Alcune voci confermerebbe il fatto che la coppia si stia separando, dopo 9 anni di matrimonio, ed ora il settimanale Chi ha pubblicato delle foto della donna insieme ad una potenziale nuova fiamma.

Elisabetta Canalis, confermata la crisi con Perri?

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che confermerebbero la crisi tra la Canalis e il marito Brian Perri. In occasione della settimana della moda, infatti, la donna è volata da Los Angeles, dove vive ormai da anni, a Milano. Qui avrebbe trascorso una serata insieme a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, sport che anche lei pratica da anni.

Come riporta il settimanale, la coppia ha prima passato il pomeriggio nella stessa palestra e poi ha cenato insieme. Finita la cena hanno preso due taxi separati ma sono poi arrivati ed entrati nello stesso palazzo, rimanendoci per ore. Questa è descritta dal giornale come “La tenera notte di Elisabetta Canalis”. Il fatto che i coniugi non abbiano ancora smentito le voci su un presunto divorzio fa sospettare i più che non siano solamente voci di corridoio, ma che davvero tra i due ci sia una forte crisi.

