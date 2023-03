Ospite nella puntata di ieri 28 febbraio di Belve, Carolina Crescentini ha raccontato, tra le altre cose, cosa è davvero successo riguardo alla gaffe avvenuta a Sanremo 2023. L’attrice, infatti, è arrivata per errore sul palco prima del previsto.

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, l’attrice di Mare Fuori, Carolina Crescentini, ha toccato moltissimi temi e ha rivelato tanti retroscena sulla serie. Oltre a questo, però, ha anche commentato la gaffe successa a Sanremo 2023, durante l’esibizione del cast di Mare Fuori. L’attrice è rimasta sulla scalinata del teatro per diversi minuti, con Amadeus, totalmente ignaro della sua presenza, che parlava al cast dopo l’esibizione di ‘O Mar For.

L’attrice ha spiegato: “Da quanto ho capito, sotto c’erano i ragazzi che cantavano e in cuffia gli hanno detto “Entra Valentina”, cioè Valentina Romani, una delle attrici che erano sotto. Lui ha capito “Carolina”. Quindi mi ha detto di entrare e poi mi ha fatta tornare indietro. Non sapevo di essere inquadrata però vedevo il pubblico che mi indicava, che dovevo fare? Sono usciti una serie di meme che mi hanno fatto morire dal ridere”.

