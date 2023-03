Il trend del bikini sulla neve: da Chiara Ferragni a Kendall Jenner, ecco le vip più audaci

Il freddo non spaventa le star, che si mostrano in bikini sulla neve sorridenti e bravissime a non far percepire i gradi sotto zero! Da Chiara Ferragni a Kendall Jenner, una Simona Ventura che ci stupisce: è stata forse lei l’anticipatrice del trend tanto amato dalle celebrità?

A gennaio 2022, Simona Ventura pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto del 1987 che la vede protagonista. Anche se l’intento del post è un annuncio ai telespettatori che la seguono nel programma Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego, il messaggio di sottofondo è un altro. La Ventura, infatti, vuole far sapere di essere stata la prima a dare il via al trend che oggi tanti vip amano. E che quindi, Chiara Ferragni e le Kardashia hanno semplicemente ripreso una moda nata alla fine degli anni ’80. Ma la moda è così: va e torna. Nel post la conduttrice sfoggia un costume intero rosa, giovane e sorridente indossa la fascia di “Ragazza ideale ’87”, stivali pelosi dello stesso colore e ha una mano alzata come per dire “Sono io la regina del trend!”