Nella puntata di ieri di Le Iene, Massimo Boldi ha parlato del suo avvistamento UFO mentre era in macchina con Barbara D’Urso.

Le Iene, durante la puntata di ieri 28 febbraio, si sono occupate di UFO e di avvistamenti dei cosiddetti “oggetti non identificati”. Durante il servizio sull’argomento, è stato intervistato anche Massimo Boldi, che ha raccontato di quando vide un UFO in compagnia di Barbara D’Urso.

Massimo Boldi e l’avvistamento di un UFO

Durante l’intervista a Le Iene, Massimo Boldi ha racconto di un episodio avvenuto nel 1976. Si trovava in macchina insieme a Barbara D’Urso e Memo Remigi e all’improvviso dai cieli è uscito uno strano veivolo.

Questo il racconto di Boldi: “Ho avuto un incontro del terzo tipo. Era circa il 1976 o il 1977, ero in auto in direzione Genova con una mia cara amica, Barbara d’Urso e poi, seduto dietro, c’era anche Memo Remigi che teneva le mani a posto e ci cantava le sue canzoni. All’improvviso da una nuvola vediamo uscire una luce strana tipo quella di un arcobaleno. Poi è uscito uno strano oggetto volante e stava fermo. A un certo punto questo veivolo ha iniziato ad andare avanti e indietro ad una velocità fortissima. Ho detto a barbara “Cos’è quella roba lì?”, ho chiesto se lo vedeva e anche lei era pietrificata. Memo invece continuava a cantare. Dopo l’oggetto è venuto sopra di noi e dopo alcuni istanti è sparito. Questa è una cosa che fa paura, l’ha visto bene anche Memo e ricorda”.

Massimo Boldi

Non è la prima volta che Massimo Boldi parla di questa storia in televisione. Anche nel 2020, durante una puntata proprio negli studi della D’Urso, aveva chiesto alla conduttrice se si ricordasse l’episodio. Barbara aveva risposto: “Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi. Massimo ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando? Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara d’Urso ha avvistato gli alieni’. Facciamo che è uno scherzo, stiamo scherzando“

