Dopo l’eliminazione dal GF Vip Nicole Murgia ha risposto sui social ad Antonella, che da dentro la casa la sarebbe continuando ad insultare.

Nicole Murgia è tornata a casa dopo l’eliminazione dal GF Vip avvenuta nella scorsa puntata e ha subito dedicato una storia ad Antonella Fiordelisi, che ora la starebbe insultando all’interno della casa per la questione successa con Donnamaria.

Nicole Murgia, il messaggio rivolto ad Antonella

Nell’ultima puntata del reality Nicole è stata al centro del dibattito da Antonella ed Edoardo. Nella notte, mentre dormivano nel van, Donnamaria ha toccato il seno a Murgia, scatenando le ire di Antonella. La rabbia, però, non era rivolta alla ragazza, ma ad Edoardo: “Me la prendo con Edoardo, non con Nicole“, aveva detto.

Sembrerebbe però che Antonella abbia cambiato idea, ora che Murgia non è più dentro la casa. La gieffina avrebbe insultato pesantemente Nicole, che ha subito riposto con un messaggio sui social:

“Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono. C’è gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella mentre parli di me come carnefice, come donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni tu, la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata, senza fare male a nessuno ho costruito rapporti veri, con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia, a tutti voi che mi dimostrate affetto”.

