Storico braccio destro di Maria De Filippi: Fiorella Mennoia ha voluto ricordare, un ultima volta, il grande Maurizio Costanzo.

Raffella Mennoia, grandissima amica di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne, ha pubblicato sui social un toccante messaggio in ricordo di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni.

Raffaella Mennoia, il messaggio per Costanzo

Dopo la morte di Costazo, Mennoia non ha mai lasciato neanche per un istante il fianco di Maria De Filippi. Era presente in prima fila accanto a lei e al figlio Gabriele durante i funerali. La donna ha in queste ore pubblicato un ultimo saluto al grande giornalista, rompendo pubblicamente il silenzio: “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”.

L’autrice di Uomini e Donne, che è stata vicino a Maria De Filippi per gran parte della sua carriera televisiva, ha voluto ricordare Costanzo con un bellissimo messaggio, che ricorda che la vita va avanti e che Maurizio è stato celebrato nel modo migliore, proprio come doveva avvenire e proprio come si meritava. Ora, rimarrà vicino a Maria durante questo momento difficile di lutto.

