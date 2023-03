“Uomini e Donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Ma quali sono le coppie più famose e belle che sono nate proprio grazie al programma? Scopriamo insieme le coppie più famose e innamorate ancora oggi

Beatrice Valli e Marco Fantini si conoscono durante le riprese del programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi nel 2014, e da quel momento non si lasciano più. Marco sceglie Beatrice nonostante la ragazza fosse già madre di Alessandro, il figlio nato da una precedente relazione. Otto anni dopo, nel 2022, i due convolano a nozze a Capri. Un momento fiabesco che è diventato anche un documentario andato in onda su Real Time e intitolato “Una storia d’amore“. Nel 2017 nasce Azzurra, la prima figlia della coppia; nel 2020 viene al mondo Bianca, la più piccola dei tre figli. Oggi la famiglia è più felice che mai, e in un post su Instagram Beatrice scrive: “Un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore“.