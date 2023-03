Belen Rodriguez, nella puntata di ieri de Le Iene, ha voluto ricordare il grande Maurizio Costanzo, ma sui social piovono critiche.

Dopo un silenzio durato qualche giorno, Belen Rodriguez ha voluto ricordare e omaggiare il grande Maurizio Costanzo. L’ha fatto dedicando una commovente dedica al giornalista durante nella puntata di ieri di Le Iene. Ma i commenti furiosi sui social non mancano.

Belen, la dedica a Costanzo

Negli ultimi giorni, dopo la morte di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio, in molti si sono chiesti il motivo del silenzio di Belen Rodriguez. La showgirl infatti non ha dedicato alcun post sui social al giornalista, non si è presentata alla camera ardente e nemmeno ai funerali, dove invece era presente il compagno De Martino. Un comportamento che ha fatto chiacchierare molto, visto considerato che Belen ha sempre avuto un grande rapporto di amicizia sia con il giornalista, che più volte l’ha invitata al Maurizio Costanzo Show, sia con Maria De Filippi.

Dopo qualche giorno di silenzio, Belen ha finalmente salutato Costanzo, con una dedica a Le Iene, durante la quale si è commossa: “Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ieri ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo“. Con la voce rotta, ha salutato il giornalista a nome di tutto il programma.

Le critiche sui social

Le critiche, però, non sono tardate ad arrivare. Sotto il post pubblicato sull’account ufficiale de Le Iene, sono in molti a lamentarsi del fatto che Belen non sia presentata al funerale, e che quindi queste parole servono a poco, considerato che non state accompagnate da fatti pratici. La showgirl, al momento, non ha ribattuto a queste critiche.

Riproduzione riservata © 2023 - DG