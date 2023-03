Conduttrice, ballerina ma anche e, soprattutto in questo caso, mamma. Lorella Boccia si sfoga in lacrime sui social per ciò che la attende.

Nuovi progetti di lavoro per Lorella Boccia che via social, però, al momento è parsa piuttosto triste all’idea. Il motivo? Il doversi separare da sua figlia Luce che dovrà, per forza di cose, lasciare per alcune ore quando sarà impegnata nuovamente, forse, in tv. In una storia su Instagram, la ballerina e conduttrice si è mostrata in lacrime ai suoi seguaci.

Lorella Boccia, lo sfogo sui social

Lorella Boccia

“È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce”, ha esordito nella sua storia Instagram Lorella Boccia. “Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto”.

La piccola non resterà, ovviamente, sola, eppure la conduttrice sembra molto triste all’idea di lasciare la figlia: “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!. La teoria la conosco bene e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società e dei vecchi retaggi), rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’”.

Nella conclusione del suo messaggio, la donna ha aggiunto: “Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG