In vista della puntata di martedì 7 marzo di Belve, Fabrizio Corona ne ha per tutti: ospiti e conduttrice. Le durissime parole e cosa è successo.

Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve con Francesca Fagnani ci sarà anche Giacomo Urtis che non ha risparmiato qualche parola piuttosto intima su dei rapporti che avrebbe avuto anche con Fabrizio Corona. Ed è proprio in vista della trasmissione che l’ex re dei paparazzi ha voluto tuonare sui social contro il programma, la sua presentatrice e l’ospite.

Fabrizio Corona contro Belve e la Fagnani

Fabrizio Corona

Sono state proprio le anticipazioni della parole di Urtis, forse, a far scatenare Fabrizio Corona che ha attaccato direttamente la conduttrice attraverso il suo profilo Instagram. L’ex paparazzo ha condiviso un vecchio video del maggio 2020 in cui si vede Francesca Fagnani che chiede un parere all’ormai ex calciatore David Trezeguet sulle vicende giudiziarie in cui proprio Corona era coinvolto. All’epoca l’uomo aveva ringraziato la conduttrice perché faceva davvero la giornalista.

Ad oggi, però, le cose sono totalmente cambiate: “Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”, le parole dell’uomo nelle sue stories Instagram.

A rincarare la dose, anche una foto di Urtis, presentatosi con i capelli biondi e lunghi. Da qui la frecciata alla conduttrice: “Nella nuova versione conduttrice (È lei nella foto)”, ha scritto taggando proprio la Fagnani.

Insomma, siamo sicuri che dopo la messa in onda di tutta l’intervista non mancheranno ulteriori colpi di scena tra il trio…

Di seguito anche un recente post Instagram del re dei paparazzi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG