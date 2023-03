Non si sa in quali rapporti siano Ilary Blasi e Noemi Bocchi dopo le vicende con Totti ma tra le due è avvenuto un curioso episodio sui social…

Ilary Blasi da una parte, Noemi Bocchi dall’altra. Ma questa volta, almeno direttamente, nessun riferimento a Francesco Totti. Eppure, la ex del Pupone e la sua attuale compagna sembrano essersi date “appuntamento” sui social facendo a gara in cucina o, per lo meno, in tema dolci. Guardando, infatti, le rispettive stories su Instagram, le due donne sembrano aver avuto la stessa idea nello stesso momento…

Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfide e frecciatine social?

Ilary Blasi

I più attenti fan di Ilary Blasi e Noemi Bocchi, e probabilmente anche di Francesco Totti, in queste ore avranno certamente notato qualcosa davvero singolare nei profili social delle due donne.

Entrambe, infatti, hanno mostrato a distanza di pochi minuti l’una dall’altra una merenda alternativa a base di caramelle e, per la precisione, di marshmallow.

La Bocchi ha condiviso l’immagine di alcune di queste carammelle gommose e lo stesso ha fatto Ilary aggiungendo la didascalia “merende sane”.

Una coincidenza oppure, viste le tempistiche delle stories, c’è sotto una frecciata? Leggo.it, infatti, lancia anche questa ipotesi.

Sebbene l’apparenza faccia pensare che le due donne volessero togliersi uno sfizio culinario, c’è chi potrebbe pensare si sia trattato di una frecciatina.

L’ipotesi, come detto, è che Noemi volesse punzecchiare la Blasi che dopo aver mostrato la scena mentre arrostisce un marshmallow sui fornelli di casa inquadra poi la figlia più piccola che lo mangia. Diversa, invece, la storia di Noemi che dopo aver postato la foto con i dolci ne ha fatte seguire altre con i suoi bambini sulla neve come a voler far vedere delle “abitudini migliori”.

Probabilmente si tratta solo di una coincidenza ma per i seguaci delle due è parsa sicuramente una cosa molto particolare quasi a voler essere una “sfida tra genitori”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Bocchi con Totti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG