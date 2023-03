Gianluca Fubelli, noto come Scintilla, si sposa! Il comico ha chiesto la mano alla sua Federica. La proposta è stata speciale.

Come in un film, ma questa volta nella vita reale. Gianluca Fubelli, noto comico conosciuto come Scintilla, ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua compagna Federica Camba. Il luogo? Un cinema con gli amici presenti…

Scintilla si sposa: la proposta a Federica Camba

Gianluca Fubelli

A raccontare quanto accaduto in queste ore è stata la stessa Federica Camba che ha spiegato come Gianluca Scintilla Fubelli l’abbia davvero “fregata” e colta alla sprovvista.

“I said Yes!!!”, ha esordito in un tenero post social con tanto di foto la bella Federica. Poi, raccontando i fatti: “Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio! Ti giri verso di lui a bocca aperta e lo trovi in ginocchio di fronte a tutte le persone che ti vogliono bene e non sai fare altro che coprirti la faccia perché sei incredula ed è troppo bello e l’emozione è troppo forte e non avevi capito niente fino a quel momento!!!”.

“E poi ti gridano: devi rispondere!!! Perché il tempo per te si è fermato e ancora stai realizzando che quello sarà un attimo indimenticabile e che quello è davvero l’uomo della tua vita. Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei Amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”.

Di seguito il post Instagram condiviso dei due futuri sposi dove si vede tutto quello che è accaduto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG