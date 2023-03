Sembra essere tornato il sereno tra Antonella e Edoardo al GF Vip. La conferma? Arriva dalle parole “piccanti” di Oriana Marzoli…

La voce della verità. La si potrebbe chiamare così, almeno in questa situazione. Parliamo di Oriana Marzoli che nella Casa del GF Vip ha rivelato quanto sarebbe accaduto nella notte tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo aver parlato con Milena, la stessa modella venezuelana ha rincarato la dose entrando “nei dettagli”…

Oriana Marzoli, la rivelazione piccante al GF Vip

Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Milena Miconi sono state protagoniste di alcune rivelazioni piuttosto piccanti a proposito di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Le due ragazze, arrivate nel cortile del GF Vip questa mattina, hanno raccontato che, probabilmente, i “Donnalisi” hanno finalmente fatto pace e sono tornati insieme.

“Edoardo e Antonella ieri sera… Che ridere! Come ‘che hanno fatto’? Hanno fatto l’amore! Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…”, ha raccontato Milena.

Antonella in questi ultimi giorni, in realtà, aveva spiegato di non voler avere più nulla a che fare con Edoardo, precisando che le cose tra loro non andavano bene da tempo. Evidentemente, però, le cose stanno diversamente.

La stessa Oriana, infatti, è andata anche nei dettagli del racconto precedentemente fatto da Milena. “Ma come coccole? Quelle erano coccole? pumpumpumpum. La coperta faceva così…”.

Di seguito un recente post Twitter di un utente con le fasi successive del racconto tra Oriana e Milena:

la mossa di Oriana mi fa morire,

poi Antonella “è da dieci giorni che non facciamo l’amore, erano coccole”

🤣 #DONNALISI pic.twitter.com/UttmMpSMmS — kait🐓 (@lushottie) March 7, 2023

