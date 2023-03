A Stasera c’è Cattelan, curioso retroscena sull’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale e soprattutto sul come si sono conosciute…

Una storia bellissima e che le ha portate anche al matrimonio. Stiamo parlando dell’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale che si sono dette il fatidico “sì” la scorsa estate dopo una relazione che stava durando ormai da un paio d’anni. ‘A Stasera c’è Cattelan’, programma della Rai condotto da Alessandro Cattelan, la cantante ha rivelato anche in che modo le due si sono conosciute e chi ha giocato un ruolo importante per la loro storia…

Paola Turci e Francesca Pascale: il retroscena sul primo incontro

Paola Turci

“Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta, è stato il leggere, oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere, 0ma perché vi volete far vedere così tanto?’. Che era proprio il contrario. In realtà erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà”, ha spiegato Paola Turci.

Sollecitata da Cattelan, l’artista ha poi raccontato senza peli sulla lingua in che modo si sia conosciuta con quella che è da poco diventata sua moglie: “Era una mia fan. Ci siamo conosciute ad un mio concerto”, ha detto la cantante.

Ma poi, ecco un altro aneddoto che vede Francesca Fagnani, nota giornalista e presentatrice di Belve, averci messo il suo zampino.

“Francesca (Fagnani ndr) ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca (Pascale ndr). Mi è capitato di leggere questa intervista e ne sono rimasta colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell’intervista”.

Dopo quella lettura, ecco il famoso concerto: “Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce”.

Una sorta di amore a prima vista che poi, come sappiamo, ha portato al matrimonio…

Di seguito anche il post Instagram con parte delle parole della cantante:

