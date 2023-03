Saranno ore bollenti al GF Vip dopo l’approdo come prima finalista di Oriana Marzoli che parlando con Signorini ha svelato alcune reazioni…

Si annunciano ore caldissime e di possibile, altre, discussioni al GF Vip. Dopo che nella scorsa puntata Oriana Marzoli è diventata ufficialmente la prima finalista del reality, non sono mancate le reazioni degli altri concorrenti. In particolare quella di Daniele Dal Moro della quale la modella ha parlato nel daytime di Cnaale 5 con Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli prima finalista al GF Vip: le reazioni

Oriana Marzoli

Come detto, parlando a tu per tu, via tv, con Signorini, la modella ha raccontato le prime reazioni al suo essere in finale al GF Vip.

“Io finalista? Ancora non ci credo. Giuro che mi fa felicissim”, ha detto Oriana Marzoli. Poi, a domanda precisa del presentatore sulla possibile invidia e “rosicata” di qualche altro concorrente, la donna ha risposto con la sua solita sincerità: “Posso dirti di sì. Anche tu ti sei reso conto?! Sai che ho visto che mi hanno fatto gli auguri. Ma erano fatti con ‘la bocca un po’ chiusa’”.

“Gli auguri di Daniele? Non volevo dirlo. Ma sono rimasta delusa da lui. Mi aspettavo gli auguri più belli. Poi quando gli ho chiesto se era felice per me, lui mi ha risposto ‘Sì, perché così non mi rompi le scatole’. E io ho pensato ‘ma che auguri sono questi’. Io l’avrei abbracciato”.

“Ci siamo parlati in giardino (con Daniele ndr)? Sì, ma io sono rimasta scioccata da quello che mi ha detto. (sul trucco). Io mi trucco, pettino e vesto ogni giorno al mattino. Non solo per parlare con lui”.

Insomma, grande gioia per la modella venezuelana, ma anche qualche sassolino inatteso in vista degli ultimi giorni nella Casa. Staremo a vedere cosa succederà.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha ripreso il daytime pomeridiano del GF Vip su Canale 5 con le parole della modella:

oriana in confessione live parla del suo essere prima finalista, dell’invidia di alcuni e del rapporto con daniele #oriele pic.twitter.com/67AbASjFmX — 🍬 (@bebeamacchie) March 9, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG