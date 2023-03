A VivaRai2 fa irruzione il cast di Mare Fuori: Fiorello interpreta Ciro nella parodia della serie televisiva.

Questa sera, giovedì 9 marzo, andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione della serie televisiva di successo Mare Fuori. Parte del cast ha fatto irruzione a VivaRai2, dove Fiorello e Fabrizio Biggio hanno messo in scena una parodia della serie.

Fiorello, la parodia di Mare Fuori con il cast

Mare Fuori sta ottenendo un successo dopo l’altro e sta rompendo ogni record su RaiPlay. Due attori della serie sono andati a trovare Fiorello a VivaRai2, mettendo anche in scena una divertente parodia. Nello sketch sono presenti Matteo Paolillo (che nella serie interpreta Edoardo) e Domenico Cuomo (che interpreta Cardiotrap). Fiorello è Ciro Ricci mentre Fabrizio Biggio è Filippo ‘O Chiattillo. Lo sketch è ambientato in carcere, dove Fiorello detta legge ai compagni di cella: “Se non ve ne andate vi retrocedo a Un posto al sole, vi costringo a fare tremila puntate”.

Spunta anche Mauro Casciari che interpreta un comandante dell’IPM, con cadenza umbra. Gli altri attori di Mare Fuori ospiti a VivaRai2 sono stati: Serena de Ferrari (Viola), Nicolò Galasso (Gaetano ‘Pirucchio’) e Serena Codato (Gemma). Hanno parlato della serie e della loro carriera, nessuno spoiler però per la quarta stagione, che dovrebbero iniziare a girare già il prossimo giugno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG