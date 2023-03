Harry e Meghan hanno battezzato la figlia Lilibet Diana in California: alla cerimonia non erano presenti altri membri della Famiglia Reale.

La piccola Lilibet Diana è nata il 6 giugno 2021 e nella giornata di ieri Harry e Meghan l’hanno battezzata. La cerimonia si è tenuta in California lo scorso 3 marzo, tra pochissimi invitati. Al battesimo non era presente infatti alcun membro della Famiglia Reale. In realtà, però, stando a fonti ufficiali, Carlo e William erano stati invitati, insieme alle mogli.

Harry e Meghan, il battesimo di Lilibet

Il battesimo della piccola Lilibet Diana si è tenuto nella villa di Harry e Meghan in California, ed è stato ufficiato con rito anglicano dall’arcivescovo di Los Angeles. Alla cerimonia erano presenti circa 20 o 30 persone, tra cui ovviamente la mamma di Meghan, il padrino e la madrina di Lilibet. Un coro gospel ha poi cantato “This Little Light of Mine“, la colonna sonora del matrimonio della coppia.

Nessuna traccia di Re Carlo o di William e Kate. Secondo quanto riporta People, la Famiglia Reale avrebbe potuto esserci senza problemi al battesimo, visto che gli inviti erano stati estesi anche a loro, nonostante i rapporti interrotti.

Meghan Markle e Harry

Il Daily Mail, però, fa luce su un aspetto da non sottovalutare. A quanto pare Harry e Meghan hanno sì invitato Carlo e William e le rispettive mogli, ma gli inviti sarebbero stati inviati all’ultimo momento. In questo modo è stato impossibile per i Reali Inglesi organizzare un viaggio fino in California e partecipare all’evento.

Non è chiaro se la giovane coppia l’abbia fatto apposta, quel che è certo che i rapporti tra le due parti sono più tesi che mai dopo la pubblicazione del libro Spare di Harry. Il prossimo 6 maggio ci sarà l’incoronazione di Re Carlo, Harry e Meghan sono stati invitati ma la coppia al momento non ha risposto all’invito.

