Secondo Gianluca Vacchi, due ex suoi collaborati gli avrebbero sottratto mezzo milione di euro dal conto in banca.

Pietro Onida e Stefania Schirru, due ex collaborati dell’imprenditore Gianluca Vacchi, sono al momento sotto inchiesta dalla Procura di Tempio Pausania con l’accusa di appropriazione indebita. Secondo l’influencer, la coppia gli avrebbe sottratto mezzo milione di euro dai conti bancari.

Gianluca Vacchi, ex collaboratori sotto inchiesta

Gianluca Vacchi ha accusati due suoi ex collaboratori di appropriazione indebita. Pietro Onida e Stefania Schirru hanno lavorato per 10 anni accanto all’imprenditore influencer, sopratutto nella villa in Costa Smeralda e in quella di Bologna. Recentemente, però, i due avevano deciso di interrompere i rapporti di lavoro, intentando una causa contro l’imprenditore, per ottenere le spettanze delle ferie che Vacchi non gli avrebbe mai versato.

Al momento, la Procura di Tempio Pausania ha richiesto un rinvio a giudizio per appropriazione indebita. Alla coppia sono stati sequestrati alcuni beni materiali, tra cui degli automezzi un immobile di proprietà. L’avvocato difensore della coppia, Domenico Putzolu, ha affermato: “I miei clienti non hanno sottratto alcunché, respingiamo dunque qualsiasi accusa. Ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signor Gianluca Vacchi ci siano solo adesso che i miei assistiti hanno chiuso dopo circa 10 anni il rapporto di lavoro con lui e hanno iniziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”.

