Nell’ultima puntata di Michelle Impossible, Michelle Hunziker e Serena Autieri si sono commosse in diretta pensando alla loro forte amicizia.

L’ultima puntata di Michelle Impossibile, andata in onda mercoledì 8 marzo, si è conclusa con un bellissimo momento toccante tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. Le due donne sono amiche da molto tempo, e hanno voluto dedicarsi una canzone come inno della loro amicizia e dell’amicizia tra donne.

Michelle Hunziker e Serena Autieri commosse in diretta

Serena Autieri raggiunge la conduttrice sul palco e le stringe la mano: “Sai cosa mi piace dell’amicizia? Che ti fa sentire al sicuro“ dice Michelle, commento al quale l’attrice risponde: “A me piace quando ci si sceglie, ci si riconosce e da quel momento sai che non sei più sola”. La conduttrice continua: “Un’amica c’è sempre. Anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d’emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro”. L’attrice conclude: “La migliore amica è la sorella che ti scegli”.

Insieme si esibiscono, tenendosi per mano, nel brano di Dionne Warwick “That’s what friends are for”, ma Michelle, visibilmente emozionata, non riesce a continuare: “Non riesco a cantarla, ti voglio bene davvero”. Nella Giornata Internazionale delle Donne, Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno celebrato l’amicizia al femminile, potente e a volte più forte persino di un amore romantico. Le due donne sono amiche da tempo, e l’attrice è rimasta accanto a Michelle anche nei momenti più duri durante la separazione con Tomaso Trussardi.

