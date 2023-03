Il fratello di Daniele Scardina ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla salute del pugile, ringraziando tutti per il supporto alla famiglia.

È passata una settimana dall’incidente che ha visto protagonista Daniele Scardina. Il pugile ha avuto un malore durante un allenamento ed è entrato in coma. Nelle scorse ore il fratello ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute, ringraziando tutti per il supporto.

Daniele Scardina, il messaggio del fratello

Daniele Scardina, conosciuto nel mondo dello sport come King Toretto, è al momento ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dopo un delicato intervento chirurgico fortunatamente riuscito. La sua battaglia non è ancora finita però e tutti aspettano con ansia aggiornamenti riguardo alle sue condizioni. Nella giornata di ieri, il fratello del pugile, Giovanni, ha rotto il silenzio via social, ringraziando tutti per il supporto in questi giorni difficili.

Il messaggio, inoltre, da aggiornamenti sulle condizioni di salute di Daniele: “La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi, mercoledì 8 marzo, alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie.”

Come riporta un comunicato, sembra che le condizioni di salute stiano pian piano migliorando, e il pugile ha anche iniziato a respirare autonomamente. Alla base di questo malore c’è la lesione di due vene ponte, che possono lesionarsi in seguito ad un movimento brusco e portare ad un’emorragia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG