Selvaggia Lucarelli si è scagliata via social contro Giorgia Soleri e la sua partecipazione a Pechino Express: ecco cos’ha detto.

La nuova edizione di Pechino Express partirà questa sera 9 marzo su SkyUno. Tra i concorrenti, sarà presente anche Giorgia Soleri, attivista e fidanzata di Damiano dei Maneskin. Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha attaccato via social la ragazza per la sua decisione di prendere parte al programma.

Selvaggia Lucarelli, il messaggio contro Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è un’attivista che da tempo si batte per sensibilizzare su alcune patologie gravi di cui lei stessa soffre, particolarmente dolorosi e invalidanti: la vulvodinia e l’endometriosi. Proprio per questo motivo Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una storia sui suoi profili social attaccando la decisione della ragazza di partecipare a Pechino Express, un programma che mette a dura prova mente e corpo.

La giornalista ha scritto: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto.”

Giorgia Soleri non ha risposto direttamente al commento della giornalista, ma ha pubblicato poco dopo un messaggio che sembra proprio rivolto a lei, scrivendo: “La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere“. L’influencer parteciperà a Pechino Express in coppia con Federippi, e il duo si chiama “Le Attiviste”.

