Piero Chiambretti ha affidato al suo legale alcuni chiarimenti in merito alle notize del taglio all’assegno di mantenimento a sua figlia.

Aveva destato molto scalpore la notizia secondo cui Piero Chiambretti avesse chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento per sua figlia a causa del calo del suo reddito. Sull’argomento, dopo una serie di botta e risposta in diverse interviste tra lui e la sua ex moglie, si è espresso ancora il conduttore ma questa volta attraverso una nota resa pubblica dal suo avvocato.

Piero Chiambretti e la verità sull’assegno di mantenimento per la figlia

Piero Chiambretti

Il conduttore ha rotto il silenzio e attraverso una nota del suo legale, l’avvocato Benedetta Azzurra Baggi, ha chiarito di non voler ridurre l’assegno destinato al mantenimento della figlia Margherita: “Piero Chiambretti non ha mai avuto intenzione di sottrarre parte dell’assegno di mantenimento alla figlia di 11 anni a favore della quale, dalla nascita a oggi, ha versato circa un milione di euro”, si legge nella nota. Da quanto si apprende, la volontà del presentatore tv “è esclusivamente quella di soddisfare unicamente tutte le esigenze della figlia, nel rispetto dei dettati normativi e dell’accordo intercorso tra le parti e recepito dal Tribunale di La Spezia nel 2016”.

Il comunicato prosegue poi: “Si vuole, inoltre, chiarire che la richiesta di Piero Chiambretti ha come solo e unico scopo il benessere della figlia, come confermato anche dalla madre della stessa, e contrariamente a quanto insinuato negli articoli usciti sino a oggi. Data la delicatezza della situazione e sperando di aver chiarito qualsivoglia dubbio, anche e soprattutto nell’interesse della minore”. Infine, il legale di Chiambretti chiede di “lasciare ogni considerazione e opportuna verifica esclusivamente al Tribunale”.

Insomma, sebbene non venga detto esplicitamente, la richiesta ai media è quella di cercare di parlare solo se realmente informati e di far fare il percorso alla giustizia. Staremo a vedere come finirà la vicenda.

Di seguito un recente post Instagram del presentatore:

Riproduzione riservata © 2022 - DG