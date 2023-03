È morta a soli 57 anni la mamma di Amedeo Grieco, comico del duo Pio e Amedeo. L’ultimo straziante saluto sui social da parte del figlio.

Grave lutto per Amedeo Grieco, noto nel piccolo schermo per le sue bravate esilaranti insieme al suo amico Pio D’Antini, con il quale ha formato il gruppo comico Pio e Amedeo. Il 16 giugno scorso è morta la mamma di Amedeo, a soli 57 anni. La conferma arriva attraverso i social, dove il comico ha rivolto un lungo, commovente saluto alla sua mamma. “Ti abbiamo amato mà , più di quanto siamo riusciti a dirci. E ti ameremo sempre, dovesse sembrerà anche tutto inutile intorno. Fatti sentire mà, a presto”.

L’addio di Amedeo alla mamma sui social

Non è stata resa pubblica la causa del decesso, ma pare che il comico avesse già velatamente espresso in pubblico che la madre non era in buona salute.

La notizia della sua morte è stata confermata da un lungo post di Amedeo. Un addio difficile e commovente, dove il comico ha espresso tutto l’affetto che provava per la madre e il suo dolore.

“A te sarebbe bastato fare la spettatrice e goderti lo spettacolo della famiglia che hai costruito – si legge nel messaggio –… eri così, vivevi per godere dei nostri traguardi, nella quarta fila della platea, ben nascosta al buio, temendo sempre di dare fastidio…eppure eri proprio tu la luce della mia ribalta, il senso stesso dei traguardi, e il mio successo più grande era e sarà sempre quello: la fierezza del tuo sguardo…”.

Un dolore straziante e senza spiegazioni trapela dalle parole di Amedeo: “Adesso cosa corro a fare io – continua il comico – ? A chi chiamo quando arrivo? E a chi lo racconto che Federico ha perso un altro dentino? A chi la mando la foto di Alice con la gonnellina? Come glielo spiego io ora ai tuoi nipotini?! Me lo dice qualcuno!? Dove le trovo le istruzioni per andare avanti?“

Gli auguri per la festa della mamma

I rapporto tra Amedeo e sua mamma era proprio speciale. Poco tempo prima le aveva infatti dedicato un post per la Festa della Mamma dove le aveva fatto gli auguri senza dimenticare sua moglie, Maria Finizio. Amedeo ha infatti avuto, insieme a Maria, il figlio Federico e, nel 2018, è diventato padre di Alice.

