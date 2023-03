Palloncini e decorazioni a tema per il compleanno della figlia Celeste. Michelle Hunziker ha pensato proprio a tutto per la piccola.

In tv è sicuramente uno dei volti di vertice di Mediaset ma anche nella vita privata Michelle Hunziker ci tiene ad essere la migliore mamma possibile, specie per le figlie più piccole e, in questo caso, per Celeste che sta festeggiando in queste ore il compleanno. Per lei, un party magico a tema ‘Stranger Things’. Sui social anche le immagini della festa…

Michelle Hunziker e la festa a tema per la figlia

Michelle Hunziker

In queste ore, come detto, la piccola Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sta festeggiand il compimento degli 8 anni. Per l’occasione, la mamma ha deciso di organizzarle una bellissima festa a tema.

La bambina ha visto la madre essere super impegnata a rendere questo giorno indimenticabile come confermano le stories Instagram della svizzera condivise in questi minuti. Decorazioni e palloncini a tema ‘Stranger Things’ con tanto di luci appese al muro e torta ispirata alla serie Netflix.

“La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino… La mia lottatrice di ogni cosa!”, ha scritto la showgirl in un post Instagram nel quale fa gli auguri a Celeste. “Determinata come nessun altro al mondo sta crescendo, sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso!”.

Alla festa, sebbene sia ancora presto per dirlo, non sappiamo chi ci sarà ma quasi certamente saranno presenti Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo, così come papà Tomaso Trussardi.

Di seguito anche il post Instagram di auguri della showgirl alla figlia:

