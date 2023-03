Crisi o no tra Giulia De Lellis e il fidanzato? Le ultime parole social della nota modella e influencer danno nuovi segnali…

Dal canto suo non ha fatto trapelare nulla, ma allo stesso tempo non ha smentito i tantissimi rumors che la riguardano. Parliamo di Giulia De Lellis che nelle ultime settimane è molto chiacchierata per una presunta crisi col fidanzato Carlo Beretta e per quello che potrebbe essere un ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante. Sui social, oggi, l’influencer ha dato nuovi segnali, tutti da interpretare…

Giulia De Lellis e la crisi col fidanzato: l’ultimo messaggio social

Giulia De Lellis

Come anticipato, è da diversi giorni che si parla di una crisi tra Giulia De Lellis e il suo fidanzato, Carlo Berretta. Addirittura, c’è anche chi ha parlato di un riavvicinamento con l’ex, Andrea Damante. I rumors non hanno trovato, per ora, né conferme né smentite da parte dei diretti interessati ma sui social arrivano segnali che potrebbero essere interpretati dai più attenti…

Infatti, in occasione della Festa della donna dell’8 marzo, la De Lellis ha pubblicato in una delle sue stories Instagram un messaggio che fa riferimento ad avere un uomo di un certo tipo al proprio fianco.

In questo caso, l’elogio è per qualcuno che è rimasto misterioso: “Volevo portarti le mimose di nonna, ma le mimose non sono ok per la tua asma. Queste sono simili e non ti fanno male. Buona festa della donna. Donne vi auguro un uomo così”.

Il riferimento alle mimose della nonna fa pensare che sia stato il padre ad averle regalato i fiori e quindi non il fidanzato. Chiaro che per i seguaci della ragazza, il messaggio può voler dire che tra i due non ci sia, ora, un feeling perfetto. Staremo a vedere se la ragazza darà aggiornamenti diversi più avanti…

Di seguito anche un recente post Instagram della giovane modella e influencer:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG