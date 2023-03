Rosa Perrotta e Pietro Tartagione, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, sono diventati una coppia salda e stabile, e insieme hanno avuto anche due figli. Qualche tempo fa, però, i due hanno attraversato un momento di forte crisi, e ora la donna ne ha rivelato i motivi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Rosa Perrotta ha parlato della crisi avuta con Pietro Tartaglione, tenendoci però a precisare che non si sono mai realmente lasciati. Alla base della crisi c’è stato un problema d’intimità e di comunicazione, ha rivelato. Dopo i due figli, infatti, il rapporto della coppia è cambiato e hanno perso quell’equilibrio che avevano sempre avuto.

Nell’intervista la donna spiega: “Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno“.

View this post on Instagram

Ha poi aggiunto anche: “Questa situazione è stata molto più forte quando è nato il nostro primo bambino: con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare col partner e di vivere questa bolla emotiva della maternità, da cui un uomo rischia di sentirsi escluso”. Ora la coppia ha ritrovato la serenità, insieme ai due figli Ethan Domenico e Achille Mario. Non sono ancora sposati ma la proposta è arrivata all’Isola dei Famosi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram