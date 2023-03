Aurora Ramazzotti si racconta in un’intervista a Vanity Fair: parla della gravidanza, di come l’ha scoperto e dei momenti più difficili.

Aurora Ramazzotti è ormai sempre più vicina a diventare mamma per la prima volta. È recentemente entrata nel nono mese di gravidanza e il parto è previsto per l’inizio di aprile. In un’intervista a Vanity Fair, si è raccontata nel profondo, svelando molti retroscena su questi mesi così importanti ma anche spaventosi che ha vissuto.

Aurora Ramazzotti parla della gravidanza

È sicuramente una delle gravidanze più chiacchierate quella di Aurora Ramazzotti e il parto è attesissimo da tutti. L’influencer sta per diventare mamma per la prima volta, di un maschietto, avuto con il compagno Goffredo Cerza. La coppia sta finendo gli ultimi preparativi della casa dove accoglieranno il bebè, il cui nome , per ora, è ancora top secret. In un’intervista a Vanity Fair, Aurora ha raccontato della gravidanza, soffermandosi sulla montagna di gossip che si erano creati nelle prime settimane in seguito alle rivelazioni sul settimanale Chi.

Aurora Ramazzotti ha spiegato: “Ho saputo che ero incinta ma non ero preparata. Ero al mare con mia madre in Sardegna quando è uscita la soffiata del test di gravidanza, ero di sette settimane e ovunque non si parlava d’altro. È stata una botta: non avevo la coscienza per parlarne ai miei amici, figuriamoci agli sconosciuti. Mi sono chiusa in me stessa, ho deciso di non parlarne sui social anche perché ero al limite: la cattiveria di alcune persone era arrivata a livelli insopportabili sul mio profilo”.

Aurora ha anche rivelato come ha detto la notizia alla mamma Michelle Hunziker e al fidanzato Goffredo: “Eravamo lontani, ho immaginato due secondi su un modo romantico per dirglielo. Poi ho preso il telefono e ho iniziato a bombardarlo di chiamate, tipo 45 in un minuto, ma non rispondeva: era prestissimo, dormiva. Quindi ho chiamato mia madre e l’ho detto a lei, che, ovviamente, ha detto di saperlo già. Nel frattempo Goffredo si è svegliato, mi ha videochiamato: ho inquadrato il test”.

Alla domanda sulla reazione del compagno, ha risposto: “Le esatte parole… sono irripetibili. Era felice. Poi sa, anche lui era sotto shock, pensavamo ci volesse più tempo“. Ora la coppia si trova in Svizzera, dove sono nate sia lei sia Michelle Hunziker, ed è pronta più che mai per questo passo importante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG