Manca poco all’arrivo del suo primogenito, e Aurora Ramazzotti è prontissima esattamente come lo è la cameretta del bimbo…

Ormai ci siamo: Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha accompagnato i suoi seguaci social con le varie tappe della sua gravidanza e adesso ha mostrato anche quella che sarà la cameretta del piccolo in arrivo.

Aurora Ramazzotti e la cameretta del figlio già pronta

Aurora Ramazzotti

Attraverso le sue stories Instagram, Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrare una parte della sua nuova casa che ancora non aveva svelato ai suoi seguaci social. All’epoca non lo aveva fatto proprio perché era in fase di completamento. Adesso, sembra essere ultimata. Si tratta, appunto, di quella che sarà la cameretta del suo primogenito.

La ragazza ha mostrato solamente un angolo della stanza ma è davvero dolcissimo. I colori sono neutri e dall’arredamento, per ora, sembra ancora in fase di sviluppo.

Un mobile bianco con diversi cassetti, un quadro, una televisione e tanti peluches di vario genere. Insomma, al piccolo non mancherà davvero nulla e, col passare del tempo, sicuramente avrà novità, sorprese o modifiche in caso di necessità.

A questo punto non resta che attendere il giorno della nascita del bambino e il successivo ritorno a casa per rendere quell’ambiente a lui dedicato davvero magico. Manca pochissimo e siamo sicuri che i futuri genitori non vedono l’ora di scoprire la loro nuova vita.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio della giovane showgirl:

