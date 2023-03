Prime parole di Shakira che dopo averle decisamente “cantate” all’ex marito, si confessa tra emozioni e molto altro.

Dopo il divorzio da Piqué e i noti botta e risposta tra canzoni, macchine, felpe e tanto altro, ecco Shakira parlare per la prima volta in tv della fine del loro amore dopo dodici anni insieme e due figli (Shasha e Milan). L’artista, ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, non ha nascosto che per lei la vita dopo la separazione è stata dura ma di aver trovato supporto e conforto anche da tante donne che hanno vissuto situazioni simili alla sua.

Shakira, le prime parole dopo il divorzio da Piqué

Shakira

“Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante stronzate”, ha dichiarato subito Shakira a proposito del primo periodo trascorso dopo il divorzio dall’ex calciatore spagnolo.

Sulle sue canzoni e le frecciate all’ex marito: “Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni”.

Proprio la musica e quelle canzoni le hanno dato consapevolezza di una cosa: “Dopo la sua pubblicazione ho capito che non avevo solo fan, ma una sorellanza di donne che hanno vissuto quello che ho vissuto io, che pensano quello che penso io, che sentono quello che sento io, che hanno dovuto sopportare quello che ho dovuto sopportare io, quindi ho scritto questa canzone per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse”.

Di seguito un recente post Instagram della cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG