Vita privata, carriera e non solo. Gigi D’Alessio ha affrontato tantissimi argomenti parlando della sua famiglia ma anche di lavoro.

Diretto e onesto come ci ha sempre abituato. Gigi D’Alessio non si nasconde a Il Messaggero racconta un po’ della sua vita, tra privato, mogli, compagne e figli, ma anche lavoro con l’ambizione di condurre, un giorno, anche il Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio: la famiglia e il lavoro

Gigi D’Alessio

Tra i passaggi maggiormente interessanti dell’intervista di Gigi D’Alessio, senza dubbio quelli relativi alla sua famiglia e ai cinque figli avuti da tre donne diverse: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere”, ha tenuto a precisare il cantante.

“Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”.

“Se devo scusarmi con le donne della mia vita? Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”.

Dalla vita privata si passa al lavoro con un particolare riferimento al recente Festival di Sanremo: “Cosa mi è piaciutato oltre a mio figlio LDA? Amadeus, un artista serissimo che si ascolta novecento canzoni per portare su quel palco le migliori. Mengoni, Tananai e Lazza. Molto meno le polemiche sul bacio rosa Chemical e Fedez, il gossip sui litigi dei Ferragnez… Ma che c’entra questa roba con le canzoni?”.

E sull’ipotesi di condurre la kermesse musicale un giorno: “Assolutamente sì. Perché in questi anni, avendo fatto tanta tv, ho imparato il linguaggio e credo che potrei fare bene. Certo, dopo un fuoriclasse come Amadeus, e i suoi ascolti, non sarebbe una passeggiata di salute”.

Di seguito un simpatico recente post Instagram del cantante:

