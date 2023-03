Sono arrivati Maso e Duccio, i due piccoli figlioletti di Enrico Nigiotti. Il cantante lo ha annunciato sui social in modo tenerissimo.

Un annuncio dolcissimo e teneressimo è arrivato dal profilo ufficiale Instagram di Enrico Nigiotti. Il cantante ha pubblicato le foto di Maso e Duccio, i suoi due figli nati oggi. La dedica del neo papà ha commosso i tanti fan.

Enrico Nigiotti è diventato papà

ENRICO NIGIOTTI

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!! Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Erano state queste solamente pochi mesi fa le parole di Enrico Nigiotti che dava l’annuncio della gravidanza della compagna che aspettava non uno, ma ben due figli.

E oggi, 13 marzo, ecco il lieto annuncio dell’arrivo di Maso e Duccio: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita. Per tutta la vita. Il vostro babbo”.

Nelle stories Instagram, poi, anche il dettaglio con l’orario della nascita, avvenuta nella mattina alle 11:34 e alle 11:35.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio del cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG