Nel corso del daytime di Amici, ecco il bacio tra i due ballerini che da tempo avevano creato un ottimo rapporto molto intenso.

Dopo aver ottenuto l’accesso al Serale di Amici di Maria De Filippi, gli alunni sono stati divisi in squadre a seconda dei professori. Tre le “formazioni” che si sono create e che vedono i ballerini Megan e Gianmarco divisi. La prima nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, il secondo in quella di Rudy Zerby e Alessandra Celentano. I due, ad ogni modo, si sosterranno a vicenda anche per via del loro intenso rapporto che da una forte amicizia pare essersi trasformato con tanto di bacio…

Amici, il bacio tra Megan e Gianmarco

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di oggi di Amici, come detto, sono state formate le squadre e tra le varie reazioni c’è stato anche un confronto tra il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo con i propri studenti.

In questa circostanza, il maestro ha parlato di Gianmarco criticando le sue doti: “Gianmarco secondo me è uno di quelli che dovrebbe uscire prima. Nella sua categoria è uno dei più deboli”, ha detto l’insegnante parlando al suo team per cercare di far capire come i suoi ballerini potranno giocarsela tranquillamente nelle esibizioni contro di lui.

Parole che il diretto interessato ha sentito poco dopo e a cui ha replicato: “Mi spiace che si sia espresso così. Non penso di essere fragile”. E ancora: “Ma avete visto la faccia schifata quando ha parlato di me?”.

Per fortuna, però, a sostenere Gianmarco ci ha pensato Megan con cui il ragazzo ha stretto un fortissimo legame. I due sono stati protagonisti di svariati dialoghi in cui si sono reciprocamente detti di essere “speciali” l’uno per l’altra.

Tra una frase e un’altra, poi, ecco scattare la scintilla con un tenero bacio che poi si è trasformato in un abbraccio e altri gesti d’affetto. Successivamente, nella clip montata dalla produzione, altri baci ed effusioni.

Una nuova coppia si è creata ad Amici…

Di seguito anche il post Instagram con i due ballerini protagonisti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG