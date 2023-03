Pesante lutto nel mondo della musica. Il giovane rapper Costa Titch è morto a 28 anni nel corso di un concerto. Il ragazzo si è sentito male mentre si esibiva ed è crollato davanti al pubblico cadendo anche dal palco. Sul web sono presenti diversi video molto forti dell’accaduto.

Costa Titch era una stella emergente che stava facendo grandi cose in Sudafrica. Il suo stile musicale, come spiegato da Il Fatto Quotidiano, era “caratterizzato da deep house, linee di basso guidate da tamburi e melodie di pianoforte ricche di pathos”.

Nelle scorse ore, però, la tragedia con la morte del giovane rapper avvenuta nel corso dell’Ultra South Africa. Proprio l’organizzazione dell’evento si è detta “devastata” dalla tragedia e ha voluto esprimere il proprio cordoglio per l’accaduto.

La canzone più popolare del rapper era “Big Flexa” che lo aveva portato al successo in tutta l’Africa dopo essere diventata virale sul web grazie a TikTok.

Come detto, sui social sono presenti molti video dell’accaduto con i fan rimasti increduli davanti alla tragedia.

Il rapper aveva recentemente collaborato con un’etichetta musicale fondata dal musicista senegalese-americano Akon, apparso in un remix di “Big Flexa”.

Di seguito anche il filmato di un utente su Twitter con quanto accaduto dove compaioni tantissimi messaggi di cordoglio e incredulità:

