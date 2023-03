Nuovo amore per Luigi Di Maio. Il noto politico è stato pizzicato con la nuova fidanzata in una romantica “gita” a Venezia…

Arrivano conferme a proposito della nuova relazione amorosa di Luigi Di Maio. Il noto politico, infatti, è stato pizzicato dal settimanale Chi, mano nella mano a Venezia con una donna. Di chi si tratta? Di Alessia D’Alessandro, volto che già in passato si era visto in ottica Movimento Cinque Stelle.

Luigi Di Mario e la nuova fidanzata: le foto

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro

L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, come detto, torna a far parlare di sé ma questa volta non per questioni legate alla politca, bensì per la sua vita privata.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto dell’ex M5s assieme a quella che sarebbe più di una presunta nuova fidanzata. Nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, la rivista diretta da Alfonso Signorini racconta di quella che a tutti gli effetti potrebbe essere la nuova compagna del politico.

I due hanno trascorso un weekend insieme a Venezia, con tanto di scatti mano nella mano mentre passeggiano.

Qualche mese fa, i rumors di gossip aveva parlato di Di Maio tornato single dopo la relazione con Virginia Saba.

A quanto pare, la solitudine dell’ex ministro degli Esteri è durata poco visto che ora non si nasconde più insieme alla nuova dolce metà.

I due si sarebbero conosciuti durante la militanza nel Movimento 5 stelle. Non resta che attendere ulteriori curiosità e foto, magari da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG