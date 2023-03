La terribile morte del cugino ha scosso Floriana Secondi che sui social ha chiesto giustizia raccontando il proprio dolore.

In tanti si ricordano di lei per il Grande Fratello e di recente pure per L’Isola dei Famosi. Ma ora Floriana Secondi fa parlare per un terribile lutto subito con la perdita del cugino, Manuel Costa, chef ucciso a colpi di pistola venerdì a Roma. La donna ha pubblicamente parlato dell’accaduto chiedendo giustizia e mostrando il suo grande dolore.

Floriana Secondi e la morte del cugino

Lutto

“Ciò che è accaduto venerdì sera mi ha scossa fortemente. Pur comprendendo l’interesse che può destare nell’opinione pubblica la notizia del barbaro assassinio di un giovane che aveva tentato in ogni modo di riscattarsi rispetto ad un passato turbolento, credo che in questo momento l’accostamento della mia persona alla vicenda non renda affatto giustizia dell’obbiettiva gravità del fatto”, ha esordito Floriana Secondi in un post Instagram che riporta la notizia della scomparsa del parente.

“Mio cugino Manuel lascia quattro figli, il più piccolo ha 6 anni, la più grande 17. Aveva anche ottenuto l’affido della figlia tredicenne, dopo due anni intensi e tortuosi durante i quali i servizi sociali hanno svolto accurate indagini prima di attribuirne la tutela legale proprio al mio amato cugino. Tragedia nella tragedia: questa figlia, adesso, con la morte del padre, è dovuta tornare nuovamente in Casa famiglia. Le sue lacrime di disperazione mi hanno annientata”.

L’ex gieffina non si dà pace e chiede giustizia per l’accaduto: “Piena fiducia alla magistratura, so che gli inquirenti svolgeranno al meglio il loro lavoro. Ma chiedo a gran voce giustizia! Per Manuel, per la sua famiglia distrutta, per i suoi bambini che stanno piangendo, disperati, la morte improvvisa del papà. E proprio per i suoi figli e per il loro immenso dolore chiedo rispetto da parte dei media, che in questi giorni hanno prodotto illazioni di ogni genere e sorta”.

Infine una richiesta anche ai media: “Cari giornalisti, passatevi la mano sul cuore, e sulla coscienza, e abbiate riguardo per la sofferenza che sta straziando i miei poveri cuginetti. Aspettate l’esito delle indagini la giustizia farà il suo corso, risparmiatevi proclami che possano infangare la memoria di Manuel e procurare ulteriore afflizione ai suoi cari. Grazie”.

Di seguito il post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG