Nuovo post e nuova bufera per Chiara Ferragni. Questa volta l’oggetto della discussione è il look con collant e “senza pantaloni”.

Questione di moda e di outfit. Chiara Ferragni è sempre icona di stile ma questa volta il suo look non ha convinto tutti. Anzi, davvero in pochi a giudicare i tanti commenti arrivati al suo ultimo post nel quale l’imprenditrice digitale si è mostrata con un outfit davvero particolare “senza pantaloni” generando tantissime critiche.

Chiara Ferragni, il look non convince: pioggia di critiche

Chiara Ferragni

Dopo essere stata al centro dell’attenzione per Sanremo, la presunta crisi con Fedez e il recente sfogo, Chiara Ferragni torna a far parlare per il suo outfit. Spesso criticata per gli scatti “osé” in intimo, in questa circostanza la giovane imprenditrice digitale ha generato molte polemcihe per un outfit targato Louis Vuitton di fatto, senza pantaloni.

La bellissima influencer si è fatta immortalare in collant scuri, una felpa piuttosto grande, un paio di sneakers e un cappellino. Nulla più.

Proprio questo look non ha convinto i tanti seguaci che hanno subito invaso il post con commenti di ogni tipo: “Ma come fai ad uscire così per Milano?”. “Vogliamo la moda collant bucati così io sono al top sempre”, ha scherzato, invece, una ragazza facendo riferimento evidentemente ad uno strappo presente nelle calze della moglie di Fedez.

“Chiara se lanci la moda delle mutande ci fai sparagnare di comprare i jeans…”, ha scritto un altro.

Ma non mancano anche commenti ben più pesanti che fanno comprendere come per le vie di Milano quel tipo di abbigliamento sarebbe impossibile: “Mamma esco!! In mutande? Si ..io posso!!”. E ancora: “Se andiamo in giro per Milano così… ho paura solo a pensare cosa possa succedere”.

In questo caso, come sembra indicare il contenuto della Ferragni, l’outfit era non tanto per girare per le vie del centro ma per fare pubblicità al noto marchio. Questo però non ha impedito agli haters di criticare…

Di seguito il post Instagram con le foto in questione e i tanti commenti ricevuti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG