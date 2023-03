Edoardo Donnamaria ha condiviso un messaggio d’amore per Antonella Fiordelisi in occasione del suo compleanno: la risposta della ragazza.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ormai separati quasi da una settimana, dopo la squalifica del vippone dello scorso giovedì. Nell’ultima puntata di lunedì 13 marzo Donnamaria ha voluto condividere un messaggio d’amore per Antonella in occasione del suo compleanno.

GF Vip, il messaggio di Donnamaria

La loro è stata un relazione tormentata, fatta di alti e bassi e tanti problemi. Ma Donnamaria e Antonella hanno capito di amarsi davvero dentro le mura della casa del GF Vip e, ora che sono separati, i sentimenti non fanno altro che crescere. La scorsa puntata del reality si è aperta con un video che ha ripercorso la relazione della coppia dall’inizio e, in occasione del compleanno di Antonella, Edoardo le ha dedicato un commovente messaggio.

Queste le parole dell’ex gieffino: “Faccio questo video solamente per te, perché so quanto sei giù in questi giorni. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati tanto passionali e siamo stati in grado di rovinare sempre tutto, ma siamo anche stati sempre bravi a fare pace. Non so se mi manca più svegliarmi o addormentarmi con te, noi ci siamo scelti …una cosa smetti di mettere i miei vestiti, sorridi che sei la più bella del mondo. Ti amo auguri“.

Antonella è scoppiata a piangere, travolta dall’emozione che prova per Edoardo, e ha risposto: “Mi manca addormentarmi con lui. Guardo la fotina che ho messo lì e penso se gli manco quanto lui manca a me. Non è andato in guerra, ma stare sei mesi sempre con lui e poi non vederlo più è durissima. Dovevamo passare il compleanno insieme: dovevamo andare a cena insieme e voleva anche farmi una dedica, quella che mi ha fatto adesso.”

Poi, alla fine, una frase che spiazza tutti: “Gli voglio dire di iniziare a vedere se c’è una casa a Roma per noi due. Se lui non può venire a Milano per il lavoro a Forum, mi trasferisco io. Ci pensavo già da una ventina di giorni, ma prima non ne ero convinta e adesso sì”. Una decisione molto importante, come fa notare Signorini, ma la coppia sembra più decisa e innamorata che mai e pronta per questo grande passo!

