Edoardo Donnamaria nell’ultima puntata del GF Vip non è potuto essere presente in studio: è furioso con la produzione del reality.

Edoardo Donnamaria è stato recentemente squalificato dal GF Vip dopo 6 mesi di permanenza all’interno della casa. La decisione ha stupito tutti, ma la produzione non ha lasciato correre i suoi comportamenti aggressivi. Nella puntata del 13 marzo, l’ex gieffino non era presente in studio e sembra essere furioso con il reality.

GF Vip, Donnamaria assente dallo studio

Dopo 6 mesi all’interno della casa del GF Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato la scorsa settimana per i suoi comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella. Il regolamento del reality, si sa, impone che i concorrenti squalificati non possano più tornare in studio. Questa regola però non è mai stata rispettata dal reality, in quanto più volte si sono presentati in studio Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, entrambi squalificati.

Nella puntata del 13 marzo, però, di Donnamaria non c’è neanche l’ombra. In studio l’ex gieffino non era presente, per una scelta della produzione. Per questo sembrerebbe proprio che Edoardo sia al momento furioso con il reality, come riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram: “Pare che Edoardo sia furioso con la scelta del reality non farlo presenziare in studio…vorrebbe capire perchè Ginevra e Ciacci sì e lui no…”

Daniele sbraita, dice parolacce, insulta, lo censurano e gli regalano una cena romantica.

Edoardo dice una parolaccia e lo squalificano e non può più venire in studio.

Ok grande fratello, ok.#donnalisi #edoinstudio #gfvip — ☾ luna storta (@sospirigelidi) March 13, 2023

Anche i fan del programma sono rimasti parecchio delusi e arrabbiati con il programma e Signorini, visto che in molti speravano di rivederlo in studio. Sui social ci sono infatti tantissimi commenti che prendono le parti di Donnamaria, ritenendo inaccettabile che non gli sia stato permesso di tornare in studio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG