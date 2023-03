A Verissimo Paola Caruso ha parlato delle condizioni di salute del figlio, costretto ad usare un tutore: sui social c’è che li accusa di mentire.

Domenica a Verissimo Paola Caruso ha raccontato a Silvia Toffanin delle condizioni di salute di suo figlio Michele. Una puntura effettuata da un medico in Egitto, infatti, ha paralizzato completamente la parte inferiore del suo corpo. Dopo la puntata, sui social, alcuni commenti la accusano di mentire, e la donna risponde a tono.

Paola Caruso, la risposta furiosa sui social

Paola Caruso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin domenica 12 marzo per raccontare e aggiornare sulle condizioni di salute di suo figlio Michele. Il piccolo, di 4 anni, sarà probabilmente costretto a portare un tutore per tutta la vita dopo una puntura che gli ha lesionato il nervo sciatico. La donna, disperata, si sente profondamente in colpa poichè è stata sua la decisione di portarlo da un medico mentre erano in vacanza in Egitto: “Era sano, era completamente sano. Soffro in una maniera indescrivibile. Lui sta pagando una cosa che ho deciso”.

Sui social sono migliaia i commenti di amore e di supporto verso la donna e la sua storia, ma c’è anche chi sostiene che l’attrice stia esagerando. Secondo alcuni utenti, Paola avrebbe ingigantito la storia e a provarlo sarebbero le foto sui social in cui si vede il bambino in piedi mentre cammina: “Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?“, scrive un utente. In un altro commento, invece, si legge: “Ha tutti e due i piedini sani e corre gioioso con quel vestitino di carnevale e sono felice per lui. Non credi di stare a gonfiare di molto la situazione?”.

Prontissime le risposte di Paola: “Ma quanto ignoranza leggo. Mio figlio cammina con il tutore, Dio Santo le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere”. Ad un utente che ritiene che il piede di Michele non sia realmente flaccido, risponde: “Il tutore lo porta da ginocchio fino oltre le dita dei piedi, taci”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG