Paola Caruso, ospite a Verissimo, ha parlato delle condizioni di salute del figlio, che ora cammina ormai da 4 mesi con il tutore.

Paola Caruso torna a parlare della salute di suo figlio a Verissimo. Il piccolo Michele, 4 mesi fa, il 21 novembre 2022, durante una vacanza in Egitto, per alleviare una febbre, un medico del posto gli ha fatto un’iniezione che gli ha leso il nervo sciatico. Da allora, il piccolo può camminare solamente con il tutore. Paola ha raccontato a Silvia Toffanin che la situazione non è migliorata e ora stanno pensando ad un’operazione.

Il prossimo step sarà fare una visita in Minnesota, con dei medici esperti. In Italia, infatti, operazioni di questo tipo non le hanno mai fatte. Silvia Toffanin, commossa, ha fatto i più sinceri auguri a Paola: “Spero che vada tutto nel modo migliore, non ti meritavi anche questo”. La Caruso ha risposto: “Nessun bambino si merita questo, nessun bambino sulla faccia della terra”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG