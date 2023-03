Giorgia è stata ospite a Verissimo, e durante l’intervista Tiziano Ferro ha voluto mandare un toccante messaggio alla cantante.

Giorgia è stata ospite oggi a Verissimo, per parlare della sua carriera, della sua relazione con Emanuel Lo e con suo figlio Samuele, di 13 anni. Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha voluto fare un regalo alla cantante, con un messaggio toccante da parte di Tiziano Ferro.

Giorgia a Verissimo, il messaggio da Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha voluto mandare un messaggio a Giorgia, oggi ospite a Verissimo da Domenica Toffanin: “Sono sempre stato un tuo grande fan e quando ti ho conosciuta non ci volevo credere. Per me se la migliore cantante italiana, insieme ad Elisa. Quando mi sono esibito con voi a Reggio Emilia ad un certo punto ho smesso di cantare e muovevo solo le labbra perchè non mi ritenevevo all’altezza delle vostre voci. Ti voglio bene e ti auguro tutto il meglio”. Giorgia, visibilmente commossa, ha ringraziato il cantante per le belle parole.

La cantante ha ricevuto anche un messaggio dal compagno, Emanuel Lo, con cui ha festeggiato quest’anno 20 anni di relazione. Giorgia ha raccontato: “Abbiamo festeggiato l’anno scorso i 20 anni rendendoci poi conto dopo che erano solo 19. Vent’anni sono tanti, quando ci siamo conosciuti io ne avevo 31 e lui solo 23. Pensavo mi avrebbe lasciato perchè ero più vecchia ma poi non mi ha lasciato più”.

