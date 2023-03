Tananai è stato ospite a Domenica In e ha voluto fare un regalo inaspettato alla padrona di casa Mara Venier.

Tananai oggi domenica 12 marzo è stato ospite nel salotto di Mara Venier per parlare della sua carriera e dei successi. Un successo materiale l’ha ricevuto dalla stessa conduttrice, che in diretta gli ha consegnato il Disco D’oro per il suo brano Tango. Il cantante, però, ha deciso di compiere un gesto inaspettato, regalando il disco a Mara. Tananai ha detto: “Posso regalartelo? Ci tengo. Tanto la casa discografica ne farà un altro. Questo te lo regalo”.

Mara Venier si è commossa, dicendo: “È la prima volta che mi succese. È un gesto talmente bello, gentile e pieno d’amore che mi commuovo”.

