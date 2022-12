L’ex ‘Bonas’ di Avanti un Altro, Paola Caruso, si è sfogata sui social raccontando che suo figlio ha subito una disgrazia.

Era da circa un mese che non pubblicava nulla sui social e, precisamente, su Instagram. Ma oggi Paola Caruso è riapparsa e lo ha fatto con estrema serietà e mettendo anche una certa agitazione ai suoi seguaci. La donna, nota per essere stata la ‘Bonas’ di Avanti un Altro su Canale 5, ha rivelato che suo figlio Michele “ha subito una disgrazia”.

Il racconto di Paola Caruso

Non è voluta entrare in dettagli Paola Caruso ma dal tono di voce e dal racconto, sembra proprio che la questione che l’ha vista coinvolta e che, soprattutto, ha visto coinvolto il figlio, sia davvero grave.

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele”, le parole dell’ex ‘Bonas’. “È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo”, ha detto senza aggiungere dettagli.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”, ha concluso la donna.

Visto che era impossibile rispondere pubblicamente alla storia Instagram, tanti seguaci le hanno voluto dare un segnale d’affetto sotto gli ultimi post. “Ti sono vicina, da mamma”, “Forza Paola, siamo tutti con te”. Sono questi alcuni dei commenti che si possono leggere verso la donna. La speranza è che presto la Caruso possa dare novità positive su quanto le sta accadendo.

